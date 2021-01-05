النائب الحمداني : لا عقد سياسيا دون مصالحة حقيقية

2021/01/05 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب عن / الوطنية/ حسن شويرد الحمداني انه :" لاعقد سياسيا دون مصالحة حقيقية ".وقال الحمداني في تصريح متلفز :" نحن بحاجة الى مصالحة حقيقية من خلال مؤتمر كبير يضم كل الطيف السياسي ، لحل مشاكل الشعب وتحقيق مطالب المتظاهرين واعادة النازحين الى مناطقهم " .واضاف :" ان هذا المؤتمر يحتاج الى شجاعة وطرح الآراء بوضوح بعيدا عن الطائفية والمحاصصة ، وبدون هذا لن يكون عقد سياسي"./انتهى9

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