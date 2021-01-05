المقدسي يطالب البرلمان بوضع حد لتطاول مستشار الكاظمي على القادة الشهداء

2021/01/05 | 23:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب المحلل السياسي، مقتدى المقدسي، اليوم الثلاثاء، من مجلس النواب العراقي بوضع حد لتطاول مستشار الكاظمي، هشام داود على القادة الشهداء، مؤكدا ان حكومة الكاظمي منذ تشكيلها عمدت على تهميش دور هؤلاء القادة.وقال المقدسي في تصريح صحفي، ان “حكومة الكاظمي منذ تشكيلها عمدت على تهميش دور القادة الشهداء”، مؤكدا ان “قادة الانتصار […]

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