الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية : لا نريد أن يكون العراق ساحة لتسوية النزاعات

2021/01/05 | 23:30 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف ميرنا الجمال في هذه الحلقة من "حوار" الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الزبيدي، للحديث عن التوتر الذي تشهده العلاقات الأمريكية - الإيرانية وقدرة العراق على النأي بنفسه عن الصراعات في المنطقة.



كما يتطرق الحوار إلى مدى استعداد العراق لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والعسكرية، ولا سيما إمكانية السيطرة على مختلف الفصائل المسلحة مع سعي الرئيس العراقي إلى إبعاد بلاده عن سياسة المحاور الدولية.

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