تحالف العامري في ذكرى تأسيس الجيش العراقي: التاريخ سيكتب مَن وقف إلى جانب العراق

2021/01/05 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الثلاثاء، بيانا في ذكرى تأسيس الجيش العراقي، مقدما التهاني والتبركيات.

وذكر بيان للفتح، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021)، أنه "بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي نزف أزكى التهاني والتبريكات لجيشنا الباسل بقادته وجنوده بمختلف التسميات والمراتب"، مضيفا "بهذه المناسبة العطرة نؤكد لكم أن العراق وحمايته والحفاظ على وجوده وترابه وحدوده مسؤوليتنا التاريخية والوطنية على حد سواء، وأن التاريخ سيكتب من وقف إلى جانب حماية أمته ودرء الأخطار عن وجودها الإنساني واجتماعها البشري".

وتابع، "سيخلد التاريخ من تصلب في خنادق المقاومة والبسالة الشرسة بمواجهة العدوان الداعشي، وقد صنعتم إلى جانب بقية أبناء العراق الغيارى في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وجميع الصنوف المقاتلة، تاريخاً جديداً، وحفرتم أعظم انتصار في تاريخ البشرية وتاريخ شعبكم في جدار الخلود عندما نهضتم بتكاليف الحرب وقاتلتم ببسالة الشجعان وانتصرتم في معركة الوجود".

وأردف البيان "بمرور مئة عام على تأسيس جيشنا العظيم تستمرون أنتم أيها البواسل حماةً لهذه الأرض وسوراً للوطن ورجالاً أوفياء لبلدكم ، بكم يبقى الوطن مهاباً وموحداً ومستقلاً".

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