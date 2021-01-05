العراق يكمل 80٪؜ من التزاماته للربط الكهربائي مع الخليج

2021/01/05 | 23:32 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، استمرار الاجتماعات لعودة أعمال هيئة الربط الخليجي، مؤكدة أن العراق أكمل 80% من التزاماته تجاه الربط المذكور.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي ان “هناك اجتماعات من أجل عودة عمل هيئة الربط الخليجي”، مؤكداً أن “العراق أكمل 80% من التزاماته تجاهه”.

وأضاف، أن “مجلس الطاقة الوزاري فوض وزارة الكهرباء بأن تمضي بمشروع الربط الكهربائي، من خلال فتح مقرات لشركات من الممكن أن تعمل على إنجاز هذا الربط، لتحقيق جدية كبيرة، للمضي بالمشروع الكهربائي مع هيأة الربط”.

وفي سياق منفصل، أشار موسى إلى أن “سبب انخفاض تجهيز الكهرباء في المحافظات هو نقص الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج”، مبيناً أن “الوزارة تنتظر دفع الغاز من الجانب الإيراني، لمعاودة العمل في محطات الإنتاج”.

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