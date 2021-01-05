محمد الإنسان والزوج ج2 - عباس علي العلي

2021/01/05 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لم تنتهي الإساءة عند هذا الحد من الأنتقاد والعبث بل ظل هم الكثير من المؤرخين والرواة المزيد من الإساءة والتشويه لمرامي في الغالب منها سياسية وعقديه أحيانا، لينالوا من خلاله الإساءة إلى النبي محمد وإلى الإسلام الثورة والتغيير من خلال الدس والتشويه وأختلاق الروايات والأحاديث الكثيرة ونسبتها للسيدة عائشة بما فيها من إنحرافات وأخبار كاذبة وأحيانا حتى تتعارض مع نصوص وأحكام الإسلام، فضلا عن معارضتها للع ......





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