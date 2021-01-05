بريطانيا..تسجل اكبر حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ60 ألفا

2021/01/05 | 23:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة، وأعلنت عن 830 وفاة ارتفاعا من 407 أمس الاثنين.

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