الملا: بعض الجهات تتعامل بازدواجية مع ملف اخراج القوات الاميركية

2021/01/05 | 23:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس جماعة علماء العراق، الشيخ خالد الملا، اليوم الثلاثاء، عن بعض الجهات السياسية تتعامل بازدواجية مع ملف اخراج القوات الاميركية، مبينا ان اخراجها مصلحة وطنية يجب الا نختلف عليها.وقال الملا في تصريح صحفي، ان “اميركا جاءت للعراق لكي تدمره، ومخططها تم بذريعة اسقاط الدكتاتور”، مبينا ان “المرجعية الدينية في النجف الاشرف […]

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