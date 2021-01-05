2021/01/05 | 23:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القمة الخليجية في السعودية تقر بيان التضامن والاستقرار العلا (السعودية)- الرياض – الزمان أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الثلاثاء عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية. وقال الوزير في مؤتمر صحافي «ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس والأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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