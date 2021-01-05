2021/01/05 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬تقر‭ ‬بيان‭ ‬التضامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬ العلا‭ (‬السعودية‭)- ‬الرياض‭ – ‬الزمان أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الكاملة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬وقطر‭ ‬بعد‭ ‬قمة‭ ‬خليجية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العلا‭ ‬السعودية‭.‬ وقال‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تم‭ ‬اليوم‭ ‬بحكمة‭ ‬قيادات‭ ‬المجلس‭ ‬والأشقاء‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬هو‭ ‬طي‭ […]

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