أي عيد للجيش العراقي؟

2021/01/05 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الجيش العراقي البطل صار عمره مائة عام، ولا أدري مَن المعنى بتدوين تاريخ هذا الجيش، لاسيما في السنوات السبع عشرة الاخيرة؟ وما مصير مديرية التاريخ العسكري؟ وهل لايزال الجيش بحاجة اليها وأين أصبح إرثها المدون؟ وما المقصود بالاحتفال بالجيش العراقي في ذكرى تأسيسه ؟ أهو احتفال بسيرة الجيش الجديد بعد العام […]

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