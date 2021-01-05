بريطانيا‭ ‬باشرت‭ ‬الإغلاق‭ ‬الصارم‭ ‬وتأمل‭ ‬تلقيح‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬منتصف‭ ‬شباط

2021/01/05 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيص‭ ‬4‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬استرليني‭ ‬لتعويض‭ ‬الشركات‭ ‬المتضررة لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ دخل‭ ‬البريطانيون‭ ‬في‭ ‬حجر‭ ‬منزلي‭ ‬صارم‭ ‬وطويل‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تلقيح‭ ‬حوالى‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬باعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬المخرج‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭.‬ وإزاء‭ ‬التفشي‭ ‬المتسارع‭ ‬للسلالة‭ ‬المتحوّرة‭ ‬من‭ ‬الفيروس‭ ‬والتي‭ ‬تتخطى‭ ‬نسب‭ ‬عدواها‭ ‬معدّل‭ ‬السلالة‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬الوباء‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬50‭ […]

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