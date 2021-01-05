2021/01/05 | 23:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تخصيص 4.6 مليار استرليني لتعويض الشركات المتضررة لندن- الزمان دخل البريطانيون في حجر منزلي صارم وطويل على أمل أن يتم تلقيح حوالى 14 مليون شخص بحلول منتصف شباط/فبراير باعتبار ذلك المخرج الوحيد من الأزمة الصحية. وإزاء التفشي المتسارع للسلالة المتحوّرة من الفيروس والتي تتخطى نسب عدواها معدّل السلالة الأساسية من الوباء بما بين 50 […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا باشرت الإغلاق الصارم وتأمل تلقيح 14 مليون شخص منتصف شباط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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