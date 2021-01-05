تحسين الخفاجي: التحالف لا يتدخل في قرارات جيش العراق

2021/01/05 | 23:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي اكد وجود التحالف الدولي في العراق يساعد القوات الامنية في القضاء على تنظيم داعش الارهابي.

وقال اللواء الخفاجي في في حوار مع PUKmedia بمناسبة الذكرى الـ 100 على تأسيس الجيش، وينشر لاحقا، إن التحالف الدولي وجد من اجل مقاتلة تنظيم داعش الارهابي الذي لا يزال موجودا، مشددا على ان وجود التحالف الدولي يساعد القوات الامنية العراقية في القضاء على داعش.

ونفى اللواء الخفاجي تدخل التحالف الدولي في القرارات العسكرية، ؤكدا ان التحالف الدولي لم يتدخل في اتخاذ اي قرار كان الجيش العراقي يتخذه، فقرار الجو بيد الجيش العراقي وقرار الارض والعمليات العسكرية هي بيد الجيش العراقي.

وأضاف الخفاجي لا توجد قوة قتالية تقاتل في الارض العراقية عدا الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي والاجهزة الامنية الاخرى، ومن يقول غير ذلك فهو في الحقيقة يحاول ان يخلط الاوراق، ولا توجد في العراق قوات قتالية من التحالف الدولي، وقواته الموجودة في العراق استشارية تقدم الدعم للقوات الامنية العراقية في مجال الضربات الجوية والمجال الاستخباراتي.

يذكر ان يوم غد الاربعاء 6 كانون الثاني يصادف مئوية تأسيس الجيش العراقي الذي تأسس في 6/1/1921، وكان لعدد من الضباط الكورد في حينه دور بارز في تأسيسه.

PUKmedia / فائق إيزدي

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