اللواء رسول: سيبقى الجيش سنداً قوياً ومدافعاً عن ارض وشعب العراق

2021/01/05 | 23:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

هنأ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الشعب العراقي والقيادة العسكرية العليا بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس الجيش العراقي، فيما اكد ان الجيش العراقي سيبقى سنداً قوياً ومدافعاً عن ارض وشعب العراق.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: انه "بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس الجيش العراقي الباسل، أتقدم باحر التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي والى القيادة العسكرية العليا وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع و رئيس اركان الجيش ولكل القادة والضباط والامرين والمراتب والمنتسبين والموظفين في المؤسسة العسكرية".

واضاف: "الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل لجرحانا"، مؤكدا ان "الجيش سيبقى سنداً قوياً ومدافعاً عن ارض وشعب العراق وحائطاً منيعاً بوجه كل من يحاول الاضرار بالعراق ومكتسباته".

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