العملات المشفرة تربح 57 مليار دولار.. والبيتكوين أعلى 33 ألفاً

2021/01/05 | 23:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: حققت العملات المشفرة مكاسب 57 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع البيتكوين أعلى 33 ألفاً.

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