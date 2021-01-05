2021/01/05 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من ادارة نادي الديوانية،إن رئيس الهيأة الادارية للنادي حسين العنكوشي عقد إجتماعاً في وقت متأحر من ليلة اليوم الثلاثاء( 5 كانون الثاني 2021)مع مدرب الفريق المستقيل قصي منير وملاكه المساعد، بمقر إقامة الفريق في إحدى فنادق العاصمة بغداد.

وتنتظر الديوانية مباراة مهمة امام الزوراء يوم غد الاربعاء ضمن منافسات الحولة 13 بدوري الكرة الممتاز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" السبب الرئيس لإستقالة المدرب قصي منير جاءت بعد إن علم مسبقاً بأن رئيس النادي العنكوشي قد أجرى مفاوضات سرية مع مدرب الطلبة السابق احمد خلف لإستلام مهمة تدريب الديوانية في حالة خسارة الفريق امام الزوراء في لقاء الغد".

وأضاف،إن" المدرب أحمد خلف سيستلم مهمة تدريب الفريق بعد لقاء الزوراء مباشرة، بعد قبول العنكوشي إستقالة منير".

وكان قصي منير قد أعلن إستقالته اليوم الثلاثاء من تدريب الفريق، وهو المدرب الثالث الذي يتخلى عن الفريق خلال (12) جولة من المنافسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنكوشي يجتمع بقصي منير بعد الاستقالة.. واحمد خلف المدرب الجديد لكرة الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنكوشي يجتمع بقصي منير بعد الاستقالة.. واحمد خلف المدرب الجديد لكرة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).