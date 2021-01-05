الناطق باسم القائد العام: الجيش سيبقى حائطاً منيعاً بوجه كل من يحاول الاضرار بالعراق

2021/01/05 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، أن الجيش العراقي سيبقى حائطاً منيعاً بوجه كل من يحاول الاضرار بالعراق ومكتسباته.

وقال اللواء رسول في بيان، ان "بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس الجيش العراقي الباسل، أتقدم باحر التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي والى القيادة العسكرية العليا وعلى رأسها السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم ومعالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس اركان الجيش المحترم ولكل القادة والضباط والامرين والمراتب والمنتسبين والموظفين في المؤسسة العسكرية، الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل لجرحانا".واضاف، "سيبقى جيشكم سنداً قوياً ومدافعاً عن ارض وشعب العراق وحائطاً منيعاً بوجه كل من يحاول الاضرار بالعراق ومكتسباته".

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