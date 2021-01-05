2021/01/05 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نجت عائلة من موت محقق بعد احتراق وانفجار مركبتها شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظ ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عائلة مكونة من خمسة افراد ، نجت من موت محقق بعد احتراق وانفجار مركبة كانت تستقلها ، باطراف منطقة حمرين شمال شرق بعقوبة ".واوضح :" ان الحادث وقع جراء خلل في العجلة استشعرت به العائلة ،و تمكنت من الخروج منها قبل انفجارها "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاة عائلة من موت محقق بعد احتراق وانفجار مركبتها في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاة عائلة من موت محقق بعد احتراق وانفجار مركبتها في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).