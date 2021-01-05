2021/01/05 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هنأ زعيم ائتلاف / النصر / حيدر العبادي الجيش العراقي بمناسبة الذكرى المائة لتأسيسه .وقال العبادي في بيان صحفي :" بكل فخر واجلال، نستذكر اليوم الذكرى المائة لتأسيس جيشنا العراقي الباسل، الذي سطّر أروع الملاحم البطولية لبلده وشعبه".واضاف :" بهذه الذكرى، أحيي هذا الجيش، الذي قاتلت معه، وخبرت بأسه وتضحياته في معارك الشرف والكرامة ضد الارهاب الداعشي مع كل المقاتلين الابطال، وحررنا معا الأرض والانسان، ووحدنا الوطن واستعدنا السيادة،كما أحيي وطنية هذا الجيش وبطولاته، وأترحم على شهدائه، وأفتخر بتقبيل جبين جرحاه".واكد :" ان العراق يمر اليوم بأخطر تحدياته، فوحدته وامنه وسيادته بخطر وجودي، ومطلوب من الجيش ،كقوة وطنية نظامية ، ان يحمي الدولة وتدافع عن وجودها وكرامتها وقوتها" .وتابع :"ادعوك -أيها الجيش وكما عهدتك- ان تبقى سورا للوطن وليس سورا لطائفة او حزب او حاكم، انت حارس شرعية الدولة، وحامي أسوار القانون والسيادة،و قوة الدولة بوحدتك ووطنيتك والتصاقك بامال الشعب واهداف الدولة لننتصر في هذا التحدي كما انتصرنا في السابق"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي مهنئا الجيش العراقي بعيده : لتبقى سورا للوطن وليس لطائفة او حزب او حاكم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي مهنئا الجيش العراقي بعيده : لتبقى سورا للوطن وليس لطائفة او حزب او حاكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).