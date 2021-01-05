اتفاق بين دول الخليج

2021/01/06 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادة الخليج يوقعون اتفاقا ينهي قضايا الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وبين قطر من جهة.أمير قطر ترأس وفد بلاده في القمة في زيارة هي الأولى منذ بدء الأزمة الخليجية عام 2017

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