أسعار النفط تقفز وتبلغ أعلى مستوى منذ أشهر

2021/01/06 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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قفز سعر برميل النفط من خام برنت إلى نحو 54 دولارا، للمرة الأولى منذ شباط.

حيث صعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.34 بالمئة إلى 53.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 19.20 بتوقيت غرينتش.

كما شهدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا 5.3 بالمئة إلى 50.13 دولار للبرميل.

وجاءت قفزة الأسعار حين كانت دول "أوبك +" مجتمعة لإقرار إنتاجها من الخام في شباط المقبل، حيث كانت الآمال معلقة على خفض الإنتاج.

وعكس ما كان منتظرا، قررت المجموعة، زيادة محدودة لإنتاجها من الخام في شباط وآذار.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط دون مستويات ما قبل ظهور الجائحة.

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