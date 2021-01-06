انشاء مركز بحثي عراقي - تركي مشترك لمعالجة ملف المياه في بغداد

2021/01/06 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 20 دقیقة

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اعلنت وزارة الموارد المائية، ان العراق وتركيا يبحثان إنشاء مركز بحثي مشترك لمعالجة ملف المياه.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم (5 كانون الثاني 2021)، ان "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بحث مع السفير التركي فاتح يلدز، مراحل إنشاء المركز البحثي المشترك بين البلدين لمعالجة ملف المياه".

واضافت، ان "اللقاء ناقش بروتوكول التعاون بين البلدين المزمع بحثه منتصف كانون الثاني الحالي على ضوء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تركيا".

واوضحت، ان "الجانبين القضايا التي طرحت خلال زيارة الكاظمي وتسمية وزير الموارد المائية مبعوثا خاصا وممثلا عنه للتفاوض في ملف المياه".

وتابعت، ان "اللقاء تطرق إلى زيارة وفد تركي لمناقشة مراحل إنشاء المركز البحثي المشترك والذي سيتم إنشاؤه في العراق لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما وبحث الجانبان موضوع تفعيل اللجان الفنية المشتركة المختصة بقطاع الموارد المائية بين البلدين.

وكان وزير الموارد المائية قد اعلن في وقت سابق اعداد دراسة ستراتيجية للمياه في العراق لغاية عام 2035، مؤكدا على ضرورة أن تترجم الوعود التركية والايرانية بشأن حصص العراق من المياه، على أرض الواقع.

ا.ح

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