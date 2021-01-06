الدفاع النيابية: لن نسمح لأي مساس برواتب الأمن وفساد كبير في عقود التسليح

2021/01/06 | 00:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، مساء الثلاثاء، عدم السماح لاي مساس برواتب الامن، فيما اكدت فساد كبير في عقود التسليح.

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