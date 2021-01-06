محمد الإنسان والزوج ج1 - عباس علي العلي

2021/01/06 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي محمد الإنسان والزوجعندما ندرس تأريخ أي شخص لا بد من الكشف عن ذاتية هذا المدروس من زوايا عدة لتكوين صورة شبه تامة عنه، فلا يكفي مثلا أن نستعرض حياة الإنسان ومنجزه البيني ولا فكره وحركته داخل المجتمع وما يتمتع به من دور وأثر ومسئولية دون أن ندرس علاقته داخل مجتمعه المصغر الأسرة والبيت والعلاقات الإنسانية التي يمارسها داخل هذا الكيان، فقد يكون هنا أكثر تحديدا في تجسيد وجوده وأصدق تمثيل على حق ......





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