محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع عند الإغلاق بدعم قطاع النفط

2021/01/06 | 00:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم قطاع النفط، ومع ترقب نتائج انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا.

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