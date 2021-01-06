الخزعلي يغرد بعيد الجيش: نجدد تأكيدنا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

2021/01/06 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادغرد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاربعاء، بعيد تأسيس الجيش العراقي، فيما أكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.وقال الخزعلي في تغريدته، "في عيد تأسيسه المئة، اتقدم بعظيم التهاني لجيشنا الباسل المنتصر، ونجدد تأكيدنا على انهاء التدخلات الخارجية التي تعيق حق العراق في بناء قواته والاعتماد على نفسه بحماية أراضيه".وأضاف، "كما نؤكد على التزام الجميع بحصر السلاح بيد الاجهزة الامنية واكمال السيادة بخروج القوات الاجنبية كافة من العراق".

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