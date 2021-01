السفير التركي فاتح يلدز يلتقي اللاعب الدولي علي عدنان ويحثه على العودة للدوري التركي

2021/01/06 | 00:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم فاتح يلدز السفير التركي في بغداد عرضاً للاعب الدولي العراقي علي عدنان للعودة إلى الدوري التركي.جاء ذلك خلال استقبال يلدز لعدنان في مقر السفارة ببغداد.وقال علي عدنان إن الدعوة وجهت له من قبل السفير التركي يلدز لمناقشة بعض الجوانب التي تخص مشواره الكروي.وأضاف أن السفير التركي أبدى رغبته الشديدة لعودته

