2021/01/06 | 00:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الديوانية "المتفاجئة" توافق على استقالة قصي منير وثلاثة بدائل على الطاولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/06 | 00:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الديوانية "المتفاجئة" توافق على استقالة قصي منير وثلاثة بدائل على الطاولة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الديوانية "المتفاجئة" توافق على استقالة قصي منير وثلاثة بدائل على الطاولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).