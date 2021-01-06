بثلاث تحديات.. جيش العراق سور حصين وقرن من المفاخر

2021/01/06 | 00:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} خيم اجماع شبه وطني على قدرة وتمكن الجيش العراقي الباسل في عيده الـ100 من خوض غمار مواجهة الإرهاب وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة دون التماس يد العون من القوات الاجنبية لتمتعه بالمهنية العالية والكياسة في مجمل العمليات التي خاضها ضد الإرهاب والتطرف وفرض الامن وحماية المدنيين في مجمل مناطق البلاد.

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