رئيس نادٍ عراقي يقدم أغرب هدية للاعبي الفريق

2021/01/06 | 00:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم نجوم نادي الديوانية الأداء الرائع في الدوري العراقي (تويتر)

لا يزال رئيس نادي الديوانية العراقي لكرة القدم، حسين العنكوشي، يواصل التشويق والإثارة في منافسات الدوري الممتاز من خلال تصريحاته المثيرة تجاه منافسيه، وكذلك بدعم فريقه غير المحدود في الموسم الحالي.

وتمكن حسين العنكوشي رئيس الديوانية من عمل ثورة كبيرة لناديه، من خلال دعم الفريق والتعاقد مع لاعبين محترفين، للنهوض بواقع الفريق في منافسات دوري الكرة الممتاز، حيث يعد فريق الديوانية الحصان الأسود في الموسم الحالي، بفضل ما يقدمه من أداء كبير وتمكنه من الفوز على منافسه الشرطة، والتعادل مع فريقي القوة الجوية والطلبة.

وقرر رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، منح كل لاعب جهاز ألعاب "بلاي ستيشن 5" في حال تمكن الفريق من الفوز في مباراة ضد منافسه الزوراء على ملعب الشعب الدولي يوم غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ(13) في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتفاعلت الجماهير العراقية بقوة مع تصريح رئيس نادي الديوانية لتشجيع لاعبيه، قبل مباراة الزوراء، بعدما سارعت إلى التعليق على المنشور الذي كتبه في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بلاي ستيشن 5 : PlayStation 5 ، PS5 مكافئه لكل لاعب في حال الفوز غدا على نادي الزوراء الاحمر الديواني بطل لا يستطيع احد ايقافه 💪♥️💪

تم النشر بواسطة ‏حسين العنكوشي‏ في الثلاثاء، ٥ يناير ٢٠٢١

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