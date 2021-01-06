قصي منير يقدم استقالته وادارة الديوانية توافق

2021/01/06 | 00:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ قدم مدرب نادي الديوانية بكرة القدم قصي منير استقالته من مهمة التدريب.وقال مصدر في الهيئة الادارية للنادي :" تمت الموافقة على استقالة قصي منير ، الذي سيقود مباراة الديوانية امام الزوراء ليترك بعدها تدريب فريق النادي ".واضاف :" سيتم اختيار مدرب جديد في غضون اليومين القادمين "./ انتهى

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