الخارجية الأميركية تعلق على إعلان قمة العلا

2021/01/06 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، عن تفاؤله بعد "الخرق" الذي تجسد في إعلان المصالحة الخليجية في قمة مجلس التعاون الخليجي.

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