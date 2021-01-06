2021/01/06 | 01:05 - المصدر: سفن سكاي

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بلغ توتنهام نهائي كأس رابطة المحترفين الانكليزية بعد فوزه على القادم من الدرجة الاولى برينتفورد بنتيجة 2-0 في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام .

ويدين توتنهام بفوزه هذا الى الثنائي سيسوكو و الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذين تناوبا على تسجيل اهداف توتنهام.

وينتظر توتنهام في نهائي البطولة الفائز من دربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توتنهام ينهي مغامرة برينتفورد ويبلغ نهائي كأس الرابطة الانكليزية 7 SKY TV.

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