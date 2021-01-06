العنكوشي عن إستقالة منير: الديوانية لن يتوقف على أحد وصباحاً نوقع مع بديل

2021/01/06 | 01:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، قبوله استقالة مدرب الفريق قصي منير وعزمه التوقيع مع بديل في أقرب وقت وربما صباح الأربعاء قبل مواجهة الزوراء ظهراً ضمن منافسات الجولة 13 في الدوري الممتاز.

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