العراق..الشيخ الخزعلي يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الاجهزة الامنية

2021/01/06 | 01:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، بمناسبة عيد الجيش العراقي، التاكيد على انهاء التدخلات الخارجية التي تعيق حق العراق في ...

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