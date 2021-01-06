الاستخبارات الأميركية

2021/01/06 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مكتب مدير وكالة الاستخبارات القومية، الثلاثاء، أن تكون روسيا وراء سلسلة الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات ووكالات أميركية الشهر الماضي.

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