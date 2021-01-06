الرجل أم المرأة.. من أكثر عرضة لخطر كورونا

2021/01/06 | 01:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} النسبة لمعظم الأشخاص، تؤدي الإصابة بسارس كوف-2، الفيروس المسبب لكوفيد-19 إلى أعراض خفيفة وقصيرة المدى، أو مرض تنفسي حاد أو ربما لا توجد أعراض على الإطلاق.

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