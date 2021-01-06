توتنهام يهزم برينتفورد ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

2021/01/06 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تأهل توتنهام هوتسبير إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد تغلبه مساء الثلاثاء، على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير.

وسجل هدفي توتنهام، موسى سيسوكو (12) وهيونج مين سون (70).

وينتظر توتنهام في المباراة النهائية الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الأربعاء، على أن يقام النهائي يوم 25 نيسان المقبل، على ملعب ويمبلي.

المصدر: كورة

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