انتفاضة يناير 1984 - حسن أحراث

2021/01/06 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث الوفاء أو النكران..أبسط صور الوفاء لقضية شعبنا استحضار محطاته النضالية البارزة التي ترمز من جهة الى تطلعه المتواصل الى التحرر والانعتاق، والى تفنيد الاتهامات المجانية التي تلصق بالشعوب المضطهدة عموما بشأن تعايشها مع الاستغلال والاضطهاد والفساد من جهة أخرى.



لقد أثبتت الشعوب عبر تضحياتها الغالية أنها ترفض الذل والخنوع وأي شكل من أشكال الانبطاح رغم القمع والتقتيل وأيضا الخيانات والمساومات الت ......





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