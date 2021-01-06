الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 9 - إسلام بحيري

2021/01/06 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري = قوانين الكون أنا وضعتها.



إنها قوانين كاملة، تخلق وظيفة كاملة للعالم المادي.هل سبق لك أن رأيت شيئًا أفضل من بلورة الثلج؟ تعقيدها وتصميمها وتناسقها وتوافقها مع نفسها وأصالتها عن أي شيء آخر - كلها لغز.



أنت تندهش من معجزة هذه الظاهرة الطبيعية.



فإذا كان بإمكاني القيام بذلك باستخدام بلورة ثلجية واحدة، فما الذي تعتقد أنه يمكنني القيام به مع الكون؟لو رأيت تناسقه، كمال تصميمه - من أكبر جسم إلى أص ......





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