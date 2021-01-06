100 شمعة لجيشنا الباسل

2021/01/06 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي وعمر عبد اللطيف

يرعى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، الاستعراض العسكري الكبير الذي يقام في ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد، بالذكرى «المئوية» لتأسيس جيشنا الباسل، بحضور الوزراء والقادة الأمنيين والملاحق العسكريين من البعثات الدبلوماسية في البلاد، وتشارك في الاستعراض قطعات من مختلف صنوف قواتنا المسلحة وطيران الجيش والقوة الجوية.

قيادات عسكرية وسياسية وبرلمانية تحدثت لـ«الصباح»، أكدت أن جيشنا الباسل سيبقى، برغم الظروف القاهرة التي مرت به، سور الوطن وحصنه الحصين ومدرسة للبطولة والفداء والتضحية.

رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، هنأ من خلال «الصباح» جيشنا الباسل بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، كما هنأ الشعب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة وجميع منتسبي الجيش البطل، وأعلن الفريق الساعدي عن إعداد ستراتيجية لخمس سنوات بمحاور مختلفة، مقللاً من دور بقايا «داعش» وإمكانية ضرب الاستقرار الأمني.

أما رئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية، علي الشكري، فقال لـ«الصباح» بمناسبة عيد الجيش: «اننا في العراق من حقنا الاحتفاء والفخر بجيشنا الذي يعد من أعرق جيوش المنطقة والذي تمكن بدعم المقاتلين في الحشدين الشعبي والعشائري والبيشمركة من القضاء على عصابات الشر والضلالة داعش».

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيي رسول، أشار في حديثه لـ«الصباح»، إلى أن «الجيش العراقي خاض معارك كثيرة نيابة عن العرب؛ في عام 1948 في فلسطين وفي عامي 67 و73 وحقق انتصارات كبيرة، وما زال هذا الجيش يسجل البطولات والانتصارات».

وأكد رسول، أن «الجيش العراقي بعد الانتصارات التي حققها في معارك التحرير، أصبح من الجيوش القوية، لكن ما زلنا نطمح الى أن نستكمل جميع القدرات العسكرية، وقد أولى القائد العام للقوات المسلحة اهتماما كبيرا لبناء مؤسسة عراقية مهنية مبنية على سيادة العراق واحترامه والدفاع عن الشعب العراقي بجميع اطيافه وقومياته ومذاهبه».

أما المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء الطيار تحسين الخفاجي، فقال في حديث لـ«لصباح»: إنه «بعد تأسيس فوج موسى الكاظم (ع) في منطقة الكرنتينة بدأت عمليات بناء الجيش العراقي من خلال تأسيس القوة الجوية العراقية 1927 وإرسال أول دفعة طيارين الى بريطانيا وعودتهم للعراق عام 1932، ومنذ ذلك التاريخ بدأ تشكيل قيادة القوة الجوية والصنوف الاخرى؛ من سلاح الدروع والمدفعية والبحرية والصنوف الساندة للجيش العراقي الذي شارك في عدة حروب مهمة سواء في الملكية أو الجمهورية العراقية».

ولفت اللواء الخفاجي، إلى أن «الجيش العراقي أثبت بإمكانياته الذهنية العالية قدرته على استيعاب أعقد الاسلحة وأكثرها تطوراً، سواء في مجال القوة الجوية والمدفعية أو في مجال الدروع والحرب الالكترونية أو في مجالات أخرى».

وبشأن الاستعراض العسكري بمناسبة عيد الجيش، قال اللواء الخفاجي: إنه «سيقام استعراض عسكري في ساحة الاحتفالات ببغداد» مشيراً الى أن «الاحتفال سيشهد حضوراً رفيع المستوى يرأسه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي»، لافتاً إلى أن «الاحتفال سيراعى فيه التباعد وارتداء الكمامات وغير ذلك من الاجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا»، مضيفا «كما ستكون هناك ترفيعات بالمناسبة لصنوف الجيش».

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أمس الثلاثاء، أنه «في إطار الاستعدادات التي تجريها القوات المسلحة للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي البطل تود قيادة العمليات المشتركة أن تبين للمواطنين أن قطعاتها المعنية ستقوم بإطلاق إحدى وعشرين إطلاقة مدفع كجزء من تمرينات وتدريبات تجريها التشكيلات العسكرية لإظهار الاحتفالية بما يليق بالجيش المقدام، كما سيرافق ذلك قيام القوة الجوية وطيران الجيش بعروض جوية من ضمن هذه الاستعدادات».

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