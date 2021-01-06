بعد إغلاق دام 10 أشهر..الثقافة تستعد لإعادة افتتاح المتحف العراقي

2021/01/06 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: إسراء السامرائي

تستعد وزارة الثقافة والسياحة والاثار لإعادة افتتاح المتحف العراقي امام الجمهور بعد غلقه عشرة أشهر .

وأوضح مدير الاعلام في هيئة الاثار والتراث بالوزارة، حاكم الشمري، ان اعادة الافتتاح تأتي من اجل اعادة الحياة للمتحف ونشر التراث العراقي والتردد عليه من قبل المهتمين، مبيناً ان اغلاقه استمر لمدة عشرة اشهر بسبب جائحة كورونا، الامر الذي سيحتم على الهيئة الالتزام بالاجراءات الوقائية للجائحة والتشديد على الزائرين بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، فضلا عن تعفيره بشكل مستمر لضمان عدم انتشار الوباء بين المرتادين.وأضاف أن الملاكات الفنية والآثارية العاملة في المتحف قامت باجراء اعمال تنظيمية للعروض المتحفية لكي تكون جاهزة لاستقبال الجمهور في قاعات المتحف العراقي الذي يضم 23 قاعة، اذ تمت تهيئة القاعات السومرية والاسلامية وعصور ما قبل التاريخ والاشورية والاكدية والحضرية والبابلية .

وتابع ان القاعة السومرية تشهد اعمال صيانة بدعم مالي من مكتب الامم المتحدة من اجل التهيئة للعرض المتحفي قريبا، الذي سيتم من خلال فريق ايطالي مختص بالشأن الاثاري.

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