ترامب يحظر التعامل مع 8 تطبيقات صينية

2021/01/06 | 02:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يحظر التعامل مع 8 تطبيقات برمجيات صينية، بما فيهاAlipay التابع لشركةAnt Group التابعة للملياردير الصيني جاك ما.

وفي أسابيعها الأخيرة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 كانون الثاني، صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من موقفها الصارم تجاه الصين.

وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا متزايدا وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية في كانون الاول، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية.

المصدر: RT

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