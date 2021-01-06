ترامب يلقي خطابا في تجمع للتنديد بنتائج الانتخابات

2021/01/06 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر حسابه في تويتر، الثلاثاء، إلقاء خطاب ضمن التجمع الذي سيقام قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، الأربعاء، احتجاجا على تصديق نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي المنتخب، جو بايدن.

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