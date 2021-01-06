سمير كاظم مدربا للديوانية

2021/01/06 | 03:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، تسمية سمير كاظم مدربا للفريق الكروي خلفا للمستقيل قصي منير.

وقال العنكوشي على صفحته الرسمية في "الفيسبوك" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انه تم قبول استقالة المدرب قصي منير، معربا عن شكره لجهوده الكبيرة مع الاحمر الديواني .

واضاف، انه "تم تعيين سمير كاظم مدربًا لنادي الديوانية والذي بدوره سيقود مباراة الفريق اليوم امام الزوراء".

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