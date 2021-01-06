"تهدد الأميركيين".. رويترز: واشنطن تحظر ثمانية تطبيقات صينية

2021/01/06 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا يحظر المعاملات مع تطبيقات برمجية صينية، بما في ذلك "Alipay" التابعة لمجموعة" Ant Group".

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