بريطانيا.. لقاحات كورونا ستصل إلى مراكز التطعيم خلال أيام

2021/01/06 | 04:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن الملايين من اللقاحات المضادة لكورونا ستصل إلى مراكز التطعيم خلال أيام في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حوالي ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما قد تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وفي إطار قيود كورونا الجديد في بريطانيا، أفادت صحيفة "تليغراف" بأن السلطات البريطانية ستلزم المتوجهين إلى بريطانيا بإبراز شهادات خلوهم من فيروس كورونا صادرة في مدة أقصاها 72 ساعة قبل وصولهم.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن يخضع كل مسافر قادم إلى موانئ أو مطارات المملكة المتحدة لاختبارPCR في إطار القيود الجديدة.

المصدر: RT

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