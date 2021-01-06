تطبيقا لقانون الأمن الصيني.. اعتقال العشرات من رموز المعارضة في هونغ كونغ 

2021/01/06 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت سلطات هونغ كونغ، الأربعاء، عشرات من أبرز وجوه المعارضة تحت قانون الأمن الوطني الذي أقرته الصين مؤخرا.

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