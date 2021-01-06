الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية جديدة في عدد وفيات كورونا اليومية

2021/01/06 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، وفاة أكثر من 3900 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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