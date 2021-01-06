2021/01/06 | 05:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز أصبح من بديهيات القول أن المؤسسة العسكرية هي التي تصنع الرؤساء في الجزائر منذ الاستقلال و من البديهي أن عبد المجيد تبون لا يشذ عن القاعدة إذ عيّن عبر انتخابات شبه صورية قاطعها 80 بالمائة من الناخبين الجزائريين.



انتخابات فرضت فرضا يوم 12 ديسمبر 2019، بعيدا عن أغلبية الشعب الجزائري الذي رفضها بكل الوسائل السلمية و خاصة في مظاهرات و اعتصامات مليونية في كل مدن البلد.



و لا أحد استطاع وقف رغبة قائد ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يحكم في الجزائر؟ - حميد زناز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يحكم في الجزائر؟ - حميد زناز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).