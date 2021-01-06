صراع المرأة ورجل الدين - سامح عسكر

2021/01/06 | 05:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر أحد الشيوخ لم يعجبه تصريح الفنانة "رانيا يوسف" الرافضة للحجاب فخرج على صفحته التي يشاهدها الملايين بفيديو معنوناً للرد عليهامشهد لغير المطلع قد يكون عاديا بمواجهة طبيعية بين فنانة متحررة ورجل دين، في إعادة لذكريات المواجهة بين إلهام شاهين وعبدالله بدر، وسياق المواجهة معروف حيث يتهم الكاهن ضحيته بالانحلال الأخلاقي والشذوذ والخروج عن الثوابت الدينية والأعراف والتقاليد، وهي نفس أسلحة الكهنة م ......





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